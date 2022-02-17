18 февраля православные верующие почитают Святую Агафью – христианскую мученицу, которая жила в третьем веке. Считается, что она защищает людей от пожара.

Как сообщает Politeka.net, 18 февраля христиане вспоминают святую мученицу Агафью, которая пострадала за веру во время гонений на христиан.

История церковного праздника

Агафья родилась в очень богатой семье. О ней узнал местный мэр и приказал воинам привести ее к нему. Градоначальник пытался обманом привлечь Агафью к языческой вере, но она отказалась и сказала, что верит только в Христа.

Ее приговорили к тяжелым пыткам, но в первую же ночь после мучений к Агафье пришел апостол Петр и чудом исцелил ее раны. Потом пытки продолжились, Всевышний навел землетрясение, и испуганные жители обратились к мучителю с требованием прекратить издевательства над Агафьей. Мэр города отправил ее обратно в тюрьму, где она и скончалась.

Приметы, традиции и обычаи 18 февраля

Наши предки верили, что Агафья покровительствует рогатому скоту. Именно поэтому ей молились о здоровье животных, просили сохранить их от сглаза и порчи.

Также 18 февраля – день поминовения мертвых. Нужно помолиться в храме за их души.

Если на Агафью тепло, то зима уже закончилась – скоро придет весна.

Если на улице стоит морозная погода, – лето будет теплое и без дождей.

Что нельзя делать, основные запреты

Не следует сегодня ходить в гости.

Нельзя в этот день давать деньги в долг.

Нельзя отпускать животных (в нашем случае – собак и кошек) гулять без привязи. Это может быть опасным для них в любой день, но в день Агафи особенно.

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