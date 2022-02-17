Как сообщает Politeka.net, 18 февраля христиане вспоминают святую мученицу Агафью, которая пострадала за веру во время гонений на христиан.

История церковного праздника

Агафья родилась в очень богатой семье. О ней узнал местный мэр и приказал воинам привести ее к нему. Градоначальник пытался обманом привлечь Агафью к языческой вере, но она отказалась и сказала, что верит только в Христа.

Ее приговорили к тяжелым пыткам, но в первую же ночь после мучений к Агафье пришел апостол Петр и чудом исцелил ее раны. Потом пытки продолжились, Всевышний навел землетрясение, и испуганные жители обратились к мучителю с требованием прекратить издевательства над Агафьей. Мэр города отправил ее обратно в тюрьму, где она и скончалась.

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свечи, молитва

Приметы, традиции и обычаи 18 февраля

Наши предки верили, что Агафья покровительствует рогатому скоту. Именно поэтому ей молились о здоровье животных, просили сохранить их от сглаза и порчи.

Также 18 февраля – день поминовения мертвых. Нужно помолиться в храме за их души.

Если на Агафью тепло, то зима уже закончилась – скоро придет весна.

Если на улице стоит морозная погода, – лето будет теплое и без дождей.

Что нельзя делать, основные запреты

Не следует сегодня ходить в гости.

Нельзя в этот день давать деньги в долг.

Нельзя отпускать животных (в нашем случае – собак и кошек) гулять без привязи. Это может быть опасным для них в любой день, но в день Агафи особенно.

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