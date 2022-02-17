Как сообщает Politeka.net, 18 февраля христиане вспоминают святую мученицу Агафью, которая пострадала за веру во время гонений на христиан.
История церковного праздника
Агафья родилась в очень богатой семье. О ней узнал местный мэр и приказал воинам привести ее к нему. Градоначальник пытался обманом привлечь Агафью к языческой вере, но она отказалась и сказала, что верит только в Христа.
Ее приговорили к тяжелым пыткам, но в первую же ночь после мучений к Агафье пришел апостол Петр и чудом исцелил ее раны. Потом пытки продолжились, Всевышний навел землетрясение, и испуганные жители обратились к мучителю с требованием прекратить издевательства над Агафьей. Мэр города отправил ее обратно в тюрьму, где она и скончалась.
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Приметы, традиции и обычаи 18 февраля
Наши предки верили, что Агафья покровительствует рогатому скоту. Именно поэтому ей молились о здоровье животных, просили сохранить их от сглаза и порчи.
Также 18 февраля – день поминовения мертвых. Нужно помолиться в храме за их души.
Если на Агафью тепло, то зима уже закончилась – скоро придет весна.
Если на улице стоит морозная погода, – лето будет теплое и без дождей.
Что нельзя делать, основные запреты
Не следует сегодня ходить в гости.
Нельзя в этот день давать деньги в долг.
Нельзя отпускать животных (в нашем случае – собак и кошек) гулять без привязи. Это может быть опасным для них в любой день, но в день Агафи особенно.
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