Как сообщил артист на своей страницу в Facebook, россияне вынуждены терпеть власть РФ.
"И вот что я не могу понять - как мы все это терпим? Нас поссорили со всем цивилизованным миром, нас поставили на грань войны, от нашего лица этому миру хамят, нам врут, водят за нос, от законов не осталось даже видимости - зачем?" - возмущается Макаревич.
Также он добавил, что ему и самому приходится терпеть, но удается это с большим трудом.
Единственный сын Ротару похвастался красотой дочери, живущей в Нью-Йорке: "Гены - великое дело"
Голосистая Могилевская на красной дорожке перепела Олега Винника, Тринчер и Зиброва: "Многая лита..."
Ушел с товарищем: найдено тело молодого военного, исчезнувшего 8 февраля
Жена Евгения Кота на каблуках ошеломила растяжкой и переменами в жизни: "Мне так кайфово..."
Саакашвили потерял близкого человека: «Была очень хорошей и красивой женщиной»
Напомним, Макаревич пожаловался на жизнь в России: "Меня раздражает, что...".
Как сообщала Politeka, Макаревич преподал россиянам урок истории из-за Крыма: "Если есть границы, давайте их уважать".
Также Politeka писала, Макаревич рассказал, как пытался остановить конфликт Украины и России: "Делал, что мог".