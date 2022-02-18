Как сообщил артист на своей страницу в Facebook, россияне вынуждены терпеть власть РФ.

"И вот что я не могу понять - как мы все это терпим? Нас поссорили со всем цивилизованным миром, нас поставили на грань войны, от нашего лица этому миру хамят, нам врут, водят за нос, от законов не осталось даже видимости - зачем?" - возмущается Макаревич.

Также он добавил, что ему и самому приходится терпеть, но удается это с большим трудом.

"Андрей, я уже ничему не удивляюсь. Недавно я опубликовал пост - против войны! Так меня бравые комментаторы и «патриоты» чуть ли не врагом народа обьявили… Мол, как это против войны?! Слава Богу, что здравомыслящих у нас в стране пока ещё больше. Вроде бы…", " Андрей, как ни печально, слишком многие этот ужас реально поддерживают", " Кажется, подобное уже было в нашей истории. И история развивается по спирали. А зная о событиях, которые произошли на том витке истории, становится страшно за нынешний виток", - пишут в коментариях пользователи сети.