22 февраля, в мире отмечают Международный день поддержки жертв преступлений, а в США День рождения Джорджа Вашингтона.

Как сообщает Politeka.net, 22 февраля 2020 года все православные христиане мира вспоминают святых Панкратия и Никиту. Наши предки называли этот день "Панкратий-лапотник", так как 22 февраля плели лапти из льна.

История церковного праздника

Информации о Панкратие Печерскому к нашему времени сохранилось очень мало. Известно, что он прославился благодаря своей сильной вере в Бога и верности. И за это Господь наградил святого даром чудотворца. Панкратий помогал бедным, оказывал помощь нуждающимся и исцелял больных.

Святой Никита веровал в Христа и имел также дар чудотворца. Он отказался от всех почестей, званий и жил в очень скромных условиях. Как и многие другие последователи Христа, святой пострадал от гонений еретиков.

Традиции и обычаи 22 февраля

В народе этот день был посвящен предвесенним хлопотам – крестьяне плели лапти из лыка и льна. Считалось, что если начать лечить болезнь на Панкратия, то быстро придет выздоровление.

Что нельзя делать, основные запреты

Рекомендуется вечером не выходить из дома, ведь недоброжелатели могут вас сглазить.

Сегодня запрещается ругаться, скандалить и употреблять плохие слова, чтобы не попасть в немилость к святому.

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