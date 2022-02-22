Как сообщает Politeka.net, 23 февраля православные отмечают день святого Харалампия - епископа в Магнисии, которому на момент мученичества было 113 лет от роду.

История церковного праздника

История гласит, что, несмотря на преклонный возраст, святой Харалампий был подвергнут безжалостным истязаниям. Его тело драли железными крюками и сдирали кожу.

Во время очередных пыток плечо мучителя будто отсекли мечом, а когда он плюнул в лицо святому - его голова развернулась внезапно лицом назад. Испугавшись, он стал просить о пощаде, после чего был исцелен святым и стал христианином.

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Приговорённый к смерти и препровожденный к месту казни, Харалампий молился, чтобы в том месте, где упокоются его мощи, никто не страдал бы от голода или болезней. Помолившись, святой предал душу Богу прежде того, как меч палача коснулся его шеи.

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Традиции и обычаи 23 февраля

Наши предки верили, что если в это время положить деньги на кухонный стол, то финансовое состояние человека улучшится.

Харалампия почитают в народе как хранителя от внезапной смерти без покаяния, как покровителя домашних животных, защитника урожая. Ему молятся также о благосостоянии и избавлении от голода и чтобы прогнать несчастья.

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Что нельзя делать, основные запреты

Мужчинам в этот день нежелательно работать, говорят, что дела все равно не будет.

23 февраля запрещается дарить ножи и часы – сулит скорое расставание.

Не стоит далеко отходить от дома, чтобы не попасться в руки к нечистой силе.

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