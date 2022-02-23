24 февраля проходит православный день памяти Власия Севастийского, народный праздник Власьев день или Коровий праздник.

Как сообщает Politeka.net, 24 февраля отмечается День Власа, посвященный святому Власию Севастийскому. В этот день мировое сообщество отмечает День рождения лотереи.



История церковного праздника

Согласно житию, Власий Севастийский с юности отличался благочестивой жизнью, был врачом и по просьбе жителей был поставлен епископом. Во время Великого гонения при императоре Диоклетиане Власий утешал христиан, посещал мучеников в темницах.

Гонения, которые продолжил Лициний, принудили Власия и других христиан города укрыться в горах Аргоса, где епископ поддерживал и утешал гонимых.

Ловчие нашли их, когда заметили странное скопление разных зверей около одной пещеры и зайдя в нее, они увидели Власия, совершавшего молитвы. Животные ждали, когда святой по обыкновению выйдет, чтобы исцелить их. За это святого подвергли жестоким пыткам, ведь местный правитель хотел сломать его веру и обратить в язычество. Перед казнью святой помолился Богу о прощении своих и людских грехов.

Традиции и обычаи 24 февраля

С давних времен существует традиция готовить 24 февраля жаркое. Идеально, если его приготовят из только зарезанного домашнего скота. В то же время коров сегодня трогать нельзя, и жаркое из телятины не принесет в вашу семью благосостояния.

Стоит устроить ужин с мясом. Также желательно позвать на ужин родных, друзей, соседей для угощения мясными блюдами — к жизни без нужды.

Что нельзя делать, основные запреты

24 февраля нельзя держать скотину и домашних животных голодными, жалеть для них корм, своих сил, времени и внимания — скотина или домашние животные начнут болеть, долго не проживут.

Нельзя обижать домашних животных, причем как своих, так и чужих — к неприятностям, беде и проблемам.

Напомним о дне святого Феодора: что приготовить, чтобы привлечь удачу.

Как Politeka писала, день святого Тимофея: что может принести беды и несчастья в этот церковный праздник.

Также Politeka рассказывала о дне Максима Грека: что строго запрещено делать, чтобы не навредить себе.