Брукер основал "Procol Harum" вместе с поэтом Китом Ридом в 1967 году. Дебютный сингл группы "A Whiter Shade of Pale" стал одной из самых популярных композиций в истории рок-музыки.

Основатель рок-группы "Procol Harum", вокалист и музыкант Гэри Брукер умер в возрасте 76 лет. Об этом 23 февраля сообщается на сайте коллектива Procol Harum. Представители Procol Harum сообщают, что музыкант умер ещё 19 февраля.

В последнее время он проходил лечение от рака. Гэри "мирно отошел" в своем доме после сражений с болезнью. Рядом с ним находилась жена и держала его за руку до последнего вздоха.

"Обладая жадными ушами, он наслаждался и впитывал все виды музыкальных стилей, получая удовольствие постмодерниста от вплетения неожиданных нитей в ткань своих сочинений. Никогда не плодовитый, он не любил писать на заказ, предпочитая ждать вдохновения... Но он был, прежде всего, преданным и верным мужем, а также другом", - говорится в сообщении коллектива.

Брукер основал "Procol Harum" вместе с поэтом Китом Ридом в 1967 году. Дебютный сингл группы "A Whiter Shade of Pale" стал одной из самых популярных и легендарных композиций в истории рок-музыки. Ее автором был Брукер.

Всего за свою карьеру Procol Harum выпустили 12 студийных альбомов, последний из которых, "Novum", датируется 2017 годом. Помимо своей основной группы Гэри Брукер активно сотрудничал с Эриком Клэптоном, Джорджем Харрисоном и Ринго Старром.

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