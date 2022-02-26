Как сообщает Politeka.net, пока Украина мужественно отстаивает свою свободу и уничтожает оккупантов, во многих странах мира люди тоже объединились и разными способами выражают нам поддержку.
В разных странах и городах люди выходят на площади и демонстрируют, что они с нами, держа в руках украинские флаги и плакаты. В сети появились фотографии, как на главных достопримечательностях по всему миру зажигают подсветку в цветах украинского флага. Выглядит это очень трогательно.
"Италия, Германия, Бразилия, Грузия, Испания, Великобритания, Эстония, Швейцария, Чехия... Весь мир поддерживает Украину.
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