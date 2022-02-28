Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в заявлении "Укрзализныци", размещенном на странице в Facebook.

"Учитывая военное положение в стране и на ограничение комендантским часом, некоторые рейсы претерпели изменения. График может меняться в зависимости от оперативной ситуации, кроме того, Укрзализныця будет добавлять эвакуационные рейсы по мере необходимости.

В сутки 28 февраля запланированы такие рейсы по станции Киев

№016 РАХОВ-ХАРЬКОВ 01: 56

№022 ТРУСКАВЕЦ-ХАРЬКОВ 02: 50

№002 КОНСТАНТИНОВКА — ИВАНО-ФРАНКОВСК 04: 02

№260 ВОРОХТА-КИЕВ 04: 21

№114, №142 ЛЬВОВ — ЛИМАН 06:23

№715 КИЕВ-ПАС. - ЛЬВОВ 06: 50

№722 Киев-ПАС. - Харьков-ПАС. 09: 00 (станция Дарница 09: 22)

№738 КИЕВ-ПАС. - ЗАПОРОЖЬЕ 11: 50

№045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСК 12:06

№114, №142 ЛИМАН-ЛЬВОВ 13: 34

№749 КИЕВ-ПАС. — ИВАНО-ФРАНКОВСК 14: 07

№769 КИЕВ-ПАС.-КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 14:25

№055 КИЕВ-ПАС. — РАХОВ 15: 02

№013 КИЕВ-ПАС. — СОЛОТВИНО 17:12

№740 КИЕВ-ПАС. - КРИВОЙ РОГ ГОЛ. 17:22

№790 КИЕВ-ПАС. — КРОПИВНИЦКИЙ 17: 42

№792 КИЕВ-ПАС. — КРЕМЕНЧУГ 17: 42

№726 КИЕВ-ПАС.-ХАРЬКОВ-ПАС. 18:03

№081 КИЕВ-ПАС. - УЖГОРОД 18: 30

№067 КИЕВ-ПАС. - ВАРШАВА ВС. 18:48

Дополнительно назначено

№715 КИЕВ-ПАС. - ЛЬВОВ 20: 00

Кроме того, в течение дня в зависимости от потока пассажиров будут назначены дополнительные эвакуационные рейсы из столицы в Закарпатье, Волыни и Буковины с возможностью хабовой пересадки в Румынию, Венгрию и Польшу.

Расписание движения поездов по станции Харьков в сутки 28 февраля будет выглядеть следующим образом

№114, 142 ЛИМАН — ЛЬВОВ 04:11

№138 ХМЕЛЬНИЦКИЙ — ЛИМАН 08: 20

№046 КРАМАТОРСК-УЖГОРОД 12: 36

№723 ХАРЬКОВ-ПАС.-КИЕВ-ПАС. 15:00

№114, 142 ЛЬВОВ — ЛИМАН 14: 39

№015 ХАРЬКОВ-ПАС. — РАХОВ 15: 09

№077 ХАРЬКОВ-ПАС. — МАРИУПОЛЬ 16:23

№795 ХАРЬКОВ-ПАС. — ДНЕПР-ГОЛ. 19:27

№021 ХАРЬКОВ-ПАС. — ТРУСКАВЕЦ 20:15

№138 ЛИМАН — ХМЕЛЬНИЦКИЙ 21: 26

№007 ХАРЬКОВ-ПАС. — ОДЕССА ГОЛ. 21: 43

№045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСК 22: 40

В то же время для улучшения обслуживания пассажиров, следующих к государственной границе Украины со странами ЕС, вместо электропоездов №7603/7604 и №7605/7606 сообщением Львов – Перемышль – Львов, отправлявшихся из Львова соответственно в 00:40 и 05:27, назначены электропоезда сообщением Львов – Чоп – Львов.

28 февраля поезд № 7617/7618 в 00:40 будет отправляться из Львова в ЧОП и обратно, а поезд № 7619/7620 будет отправляться в 05: 27 из Львова в ЧОП и обратно.

Напомним, что на железнодорожном вокзале в Чопе создан транспортный хаб. Со станции Чоп до Захони (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов.

Дополнительный рейс в Польшу сообщением Львов-Грубешов-Замошць отправится в 08: 00 с возможностью удобного трансфера в Варшаву и другие города. Также в 13:30 запланирован рейс Львов — Хелм, идет работа над назначением удобных сочетаний из Ковеля до Хелма (Польша), из Ивано-Франковска и Черновцов — до Вадул-Сирета (Румыния) и дополнительных поездов из Чопа до Захони (Венгрия).

При этом отметим, что Польша и Германия гарантируют бесплатный проезд украинских беженцев рейсами собственных железных дорог.

Обращаем внимание пассажиров, что посадка на эвакуационные рейсы Укрзализныци является приоритетной для пассажиров с приобретенным билетом. Проезд регулярными рейсами в направлениях, не обеспечивают эвакуацию пассажиров с линии огня, осуществляется на общих условиях проезда», - говорится в сообщении.