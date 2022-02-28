Учащихся, которые завершают получение начального и базового общего среднего образования в 2021/2022 учебном году освобожден от прохождения Государственной итоговой аттестации. Об этом сообщил министр образования Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

«Из-за ситуации в Украине, которая страдает от грубой, открытой и широкомасштабной агрессии Российской Федерации, сегодня я издал приказ, которым освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации учащихся, которые завершают получение начального и базового общего среднего образования в 2021/2022 учебном году», - говорится в сообщении.

Министр добавил, что такие действия вынужденные, ведь главное сегодня – это сохранение здоровья и жизни участников образовательного процесса в условиях военного положения.

Отметим, что министры образования Литвы, Эстонии и Латвии заявляют, что дети из Украины смогут получить в странах Балтии бесплатное дошкольное и общее среднее образование в случае эвакуации. Об этом Шкарлет сообщал ранее 28 февраля.

В то же время министр образования Эстонии Лийна Керсна сообщила об уже принятом правительством решении о расторжении связей с Российской Федерацией и Республикой Беларусь в сфере образования, науки, культуры и спорта.