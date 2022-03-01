После введения санкций и отключения ряда российских банков от системы SWIFT экономика страны-агрессора пошатнулась, россиян охватила паника.

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко показал соответствующие кадры в своем Телеграм-канале.

«Москва. ТРЦ Цветной. Сейчас. Народ победитель, стоит в длиннющий очереди к банкомату. Денег нет. Долой Путина!» - написал он.

Отметим, огромные очереди к банкоматам в Москве и других городах России появились после новостей об отключении страны от международной банковской системы SWIFT.

Напомним, в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США объявили о новом мощном наборе экономических санкций, в который входят отключения от платежной системы SWIFT и запрет продажи "золотых паспортов" состоятельным россиянам.

Стоит отметить, введенные санкции уже дают результаты. В понедельник, 28 февраля, рубль в обменниках подорожал в два-три раза, а акции энергетических компаний на биржах "пробили дно". Стару охватила валютная паника.

На наличном рынке банки выставляют курс продажи доллара от 130 до 250 рублей.

Владельцы крупного бизнеса несут огромные потери, пишет "Сегодня". Особенно пострадал энергетический сектор РФ. Акции компании "Роснефть", например, потеряли 70%, акции "Лукойла" – 56%. Российские миллиардеры после обвала рынка в четверг в совокупности потеряли 39 миллиардов долларов, больше всех уменьшилось состояние президента "Лукойла".