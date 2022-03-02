"Моральный дух противника и его воля к победе стремительно снижаются благодаря стойкой обороне наших войск"

В Генеральном штабе ВСУ сообщили подробности ситуации по российскому вторжению по состоянию на 06: 00 2 марта.

На Подольском 13 вражеских БТГр из состава Восточного ВО ВС РФ пытаются продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении на Киев с целью блокировки столице с северного и северо-западного направлений.

В Житомирской области находится до трех БТГр из состава 5 общевойсковой армии России.

На Северском направлении до семнадцати БТГр оккупационных войск, не смотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия с целью блокировки Киева с северо-востока. Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов, победа, Остролучье войска противника потеряли наступательный потенциал.

Вражеские войска силами до двух БТГр делают неудачные попытки удерживать в окружении героические Украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырка.

На Слобожанском направлении до шестнадцати БТГр продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил до четырех БТГр на Изюм. Захватчик понес потери и был остановлен в районе населенных пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково.

На Донецком направлении, не имея успеха, агрессор сосредоточил усилия на блокировании города Мариуполь.

На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снигиревка, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева. До двух БТГр действует в районах населенных пунктов Васильевка, Красное Поле, Новопетровка.

В Черноморской операционной зоне враг осуществляет развертывание корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.

"Не получая успехов в продвижении своих сил противник коварно продолжает наносить ракетно-бомбовых ударов по объектам критической инфраструктуры с целью запугивания гражданского населения, которое мужественно бок о бок с Вооруженными Силами Украины сопротивляется. Моральный дух противника и его воля к победе стремительно снижаются благодаря стойкой обороне наших войск", - говорится в сообщении.

Сообщается, что оккупанты имеют потери на всех направлениях.

"Вместе мы сломаем врага, потому что правда на нашей стороне! Победа будет за нами! Слава Украине!"- подчеркнули в Генштабе ВСУ.