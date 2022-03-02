Как пишет Politeka.net, фото из города Буча Киевской области обнародовали на странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

Одну из улиц города перегородили сожженной военной техникой оккупантов.

"Город Буча, Киевская область. Не гостеприимный прием незваных гостей из России", - сказано в сообщении.

"Ребята молюсь за вас родненькие. Палите тех орков чтобы аж щепы летели, очищайте нашу родную землю от погани", " какие вы молодцы, наши герои. Молюсь за каждого из вас», «будет работы металлургическим заводам после войны», «наши металлурги уже потирают руки», - комментируют фото в сети.

Сейчас в Буче ведутся восстановительные работы.

Как сообщил секретарь БМР Тарас Шаправский, по состоянию на вечер 1 марта: