Как пишет Politeka.net, фото из города Буча Киевской области обнародовали на странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.
Одну из улиц города перегородили сожженной военной техникой оккупантов.
"Город Буча, Киевская область. Не гостеприимный прием незваных гостей из России", - сказано в сообщении.
"Ребята молюсь за вас родненькие. Палите тех орков чтобы аж щепы летели, очищайте нашу родную землю от погани", " какие вы молодцы, наши герои. Молюсь за каждого из вас», «будет работы металлургическим заводам после войны», «наши металлурги уже потирают руки», - комментируют фото в сети.
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Сейчас в Буче ведутся восстановительные работы.
Как сообщил секретарь БМР Тарас Шаправский, по состоянию на вечер 1 марта:
- Почти во всех районах восстановлен свет, вода и тепло.
- Газовые службы латают повреждения.
- Резервуар чистой воды почти восстановлен. Вода пока еще с недостаточным давлением, но вернется.
- Связались с Киевстар, чтобы восстановить связь.
- Получили гуманитарный груз лекарств. Можно получить у БМР (Энергетиков 12)
- Наладили выпекание хлеба.
- Завтра откроют счет Swift, чтобы получать помощь из заграницы.
- Запускается волонтерский штаб.
- Уже работает полиция.