Как пишет Politeka.net, фото из города Буча Киевской области обнародовали на странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

Одну из улиц города перегородили сожженной военной техникой оккупантов.

"Город Буча, Киевская область. Не гостеприимный прием незваных гостей из России", - сказано в сообщении.

"Ребята молюсь за вас родненькие. Палите тех орков чтобы аж щепы летели, очищайте нашу родную землю от погани", " какие вы молодцы, наши герои. Молюсь за каждого из вас», «будет работы металлургическим заводам после войны», «наши металлурги уже потирают руки», - комментируют фото в сети.

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Сейчас в Буче ведутся восстановительные работы.

Как сообщил секретарь БМР Тарас Шаправский, по состоянию на вечер 1 марта:

  • Почти во всех районах восстановлен свет, вода и тепло.
  • Газовые службы латают повреждения.
  • Резервуар чистой воды почти восстановлен. Вода пока еще с недостаточным давлением, но вернется.
  • Связались с Киевстар, чтобы восстановить связь.
  • Получили гуманитарный груз лекарств. Можно получить у БМР (Энергетиков 12)
  • Наладили выпекание хлеба.
  • Завтра откроют счет Swift, чтобы получать помощь из заграницы.
  • Запускается волонтерский штаб.
  • Уже работает полиция.