Как пишет Politeka.net, глава Николаевской ОГА Виталий Ким утром 2 марта сообщил подробности ночной операции по борьбе с оккупантами в своейм канале в Телеграм.
«Ночью орки спать не дали. Провели операцию "Цыган". Много вражеской техники спалили, кое-что забрали себе. В общем, орки на нас обиделись сильно. Тащат десант, пошла их колона со Снигиревки. Пытаются что-то отбивать. Пытаются эвакуировать медиками, медиков мы отпустим», - говорится в сообщении.
Виталий Ким отметил, что это была первая наступательная операция в городе, и она оказалась успешной. Подобные намерены практиковать и дальше.
В 9:55 глав Николавской ОГА сообщил о высадке 4 вертолетов российского десанта в районе Баловного.
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В городе объявлено комендантское время до следующих указаний.
Также идут бои возле Калиновки. Оккупантов там разбили. Часть обратно ушла в сторону Баштанки.
Также в городе объявили воздушную тревогу - со стороны Севастополя летят самолеты. Жителям стоит оставаться вукрытиях.
«Военные работают. В Николаеве врага нет», - подчеркнул Виталий Ким.