Многие банки уже самостоятельно инициировали отсрочку уплаты по займам, эта информация доступна на их официальных сайтах.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил Национальный банк Украины.

"Национальный банк разрешил банкам не учитывать неуплату по кредитам как просрочку в течение действия военного времени и 30 дней после этого, если неуплата связана с российской агрессией.

В то же время обращаем внимание на то, что:

О кредитных каникулах нужно договориться непосредственно с банком. Однако, если заемщики имеют достаточный запас ресурсов, чтобы продолжать деятельность и обслуживать займы, следует в дальнейшем платить.

Кредитные каникулы – это отсрочка уплаты долга, а не его прощение. Кредитные каникулы - это только пауза, то есть отсрочка в расчетах клиента с банком во время военного положения в стране. Такой "перерыв" может касаться уплаты основной суммы кредита ("тела" кредита или начисленных процентов.

Договоренность между банком и заемщиком является добровольной. Многие банки уже самостоятельно инициировали отсрочку уплаты по займам, эта информация доступна на их официальных сайтах. Если клиент чувствует, что из-за падения доходов "не тянет" кредит, стоит обращаться в банк.

Кредитные каникулы не уменьшают сумму вашего долга. Опция кредитных каникул не уменьшает сумму долга. Возможность отсрочки уплаты основной суммы кредита или начисленных процентов по кредиту зависит от предложений конкретного банка.

За дополнительными деталями и условиями следует обращаться в банковское учреждение», - говорится в сообщении НБУ.