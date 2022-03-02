Как пишет Politeka.net, украинская армия седьмой отбивается от оккупационных войск России. По последним сообщениям от советника руководителя ОП Украины Алексея Арестовича, украинские защитники не только остановили наступление, но и на некоторых участках пошли в контрнаступление. Победитель "Голосу країни" певец Роман Сасанчин поддержал украинцев, рассказал о планах на весну:

"Первое сентября, домашняя работа. Сочинение на тему: "Какие планы на весну".

Сначала выиграем войну, а потом - Евровидение. Позже будет тепло и мы всей страной поедем в Крым на море", - написал Роман.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Так и будет", "Аминь", "В наш Крым на море", "Картофель посадим", "Там только пропустили еще один важный пункт: сажать картошку", "а я поеду в Львовскую область, в Москву", "Перед морем, посадим картофель, и посеем пшеницу", "Ураааа!!!! Крым, Партенит,Севастополь!!!! Обязательно будет наш!!!! Лучшие воспоминания!!!!"