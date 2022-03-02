Советник Министра Внутренних Дел Украины Антон Геращенко рассказал, как родственники оккупантов могут их вернуть.

Об этом сообщил советник Министра Внутренних Дел Украины Антон Геращенко в своем телеграмм-канале.

«Украина приняла решение выдавать военнопленных матерям, если они приедут в Украину лично», - сказано в сообщении.

Родственников российских военных просят обратиться по указанных телефонах, чтобы уточнить его судьбу.

После получения подтверждения нужно добраться в Киев.

"После вторжения фашисткой армии Путина и закрытия воздушного пространства, это можно сделать только таким способом:

Добирайтесь до Калининграда или Минска. Оттуда автобусами или на такси к Польской границе.

Затем через территорию Польши нужно будет добраться до КПП с Украиной.

Там Вас встретят и сопроводят в Киев, где передадут Вам Вашего сына", - сообщил Геращенко.

Отметим, вечером 26 февраля в Министерстве обороны Украины открыли "горячую" телефонную линию для родственников российских оккупантов, которые вторглись в Украину.

Напомним, МВД Украины запустило сайт 200rf.com, на котором публикует фото и документы погибших и пленных оккупантов, чтобы их родственники могли их найти.

По словам советника министра внутренних дел Вадима Денисенко Россия пока не ответила на предложение забрать тела погибших военных, поэтому было принято решение обратиться к их родственникам.

"Украина обратилась в Красный крест для того, чтобы сделать гуманитарную миссию, чтобы передать тела ваших погибших. К сожалению, Россия не отвечает, поэтому мы вынуждены обращаться к вам. Смотрите этот сайт, смотрите фотографии. Пишите нам, чтобы вы могли забрать тела", - заявил советник министра внутренних дел.