Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Национальный банк Украины.
Согласно сообщению, для этого нужно оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную сумму наличных. Получить можно от 500 гривен, но не более 6 000 гривен (уточняйте возможную сумму выдачи на кассе торговца).
"Возможность выдавать наличные из касс торговых предприятий была и раньше. Но сейчас, во время войны, она может спасти чью-то жизнь. Как инкассаторам и банковским работникам, так и гражданам. Кроме того, это дает уверенность в свободном доступе до собственных средств практически в любой момент, что также очень важно во время военных действий", ‒ пояснил заместитель Главы НБУ Алексей Шабан.
Владельцу карты не нужно искать банкомат, подвергаясь опасности. Предприятию не нужно думать о том, как осуществить инкассацию наличности в военное время.
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В условиях войны инкассация – сложный и рискованный процесс. Банки пополняют банкоматы, но это занимает время и связано с рисками для их работников.
Такую возможность реализуют банки совместно с платежными системами и предприятиями (магазинами, АЗС, аптеками и тому подобное).
Ниже перечень таких заведений, информацией о которых владеет НБУ (он не окончательный и может дополняться).
Сеть супермаркетов, магазинов:
"АТБ", "Сільпо", "Фора", "FOZZY", "VARUS", "NOVUS" (до 500 грн), "ROSHEN" (до 500 грн), "ЛотОК" , "Thrash!"(Траш), "Точка", "Сім23" (2 000 грн);
АЗС:
"ОККО", "Укрнафта" (до 5 000 грн), "БРСМ-Нафта", " WOG " (до 500 грн);
Аптеки:
"Белая ромашка", "Аптека Доброго Дня", "Аптека низких цен", "Аптека Копейка", "Аптека 9-1-1", "Аптека оптовых цен";
Другие сетевые торговцы:
Линия магазинов " EVA " (до 2 000 грн).