В случае острой потребности в наличных деньгах вы можете получить ее в предприятиях торговли.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Национальный банк Украины.

Согласно сообщению, для этого нужно оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную сумму наличных. Получить можно от 500 гривен, но не более 6 000 гривен (уточняйте возможную сумму выдачи на кассе торговца).

"Возможность выдавать наличные из касс торговых предприятий была и раньше. Но сейчас, во время войны, она может спасти чью-то жизнь. Как инкассаторам и банковским работникам, так и гражданам. Кроме того, это дает уверенность в свободном доступе до собственных средств практически в любой момент, что также очень важно во время военных действий", ‒ пояснил заместитель Главы НБУ Алексей Шабан.

Владельцу карты не нужно искать банкомат, подвергаясь опасности. Предприятию не нужно думать о том, как осуществить инкассацию наличности в военное время.

В условиях войны инкассация – сложный и рискованный процесс. Банки пополняют банкоматы, но это занимает время и связано с рисками для их работников.

Такую возможность реализуют банки совместно с платежными системами и предприятиями (магазинами, АЗС, аптеками и тому подобное).

Ниже перечень таких заведений, информацией о которых владеет НБУ (он не окончательный и может дополняться).

Сеть супермаркетов, магазинов:

"АТБ", "Сільпо", "Фора", "FOZZY", "VARUS", "NOVUS" (до 500 грн), "ROSHEN" (до 500 грн), "ЛотОК" , "Thrash!"(Траш), "Точка", "Сім23" (2 000 грн);

АЗС:

"ОККО", "Укрнафта" (до 5 000 грн), "БРСМ-Нафта", " WOG " (до 500 грн);

Аптеки:

"Белая ромашка", "Аптека Доброго Дня", "Аптека низких цен", "Аптека Копейка", "Аптека 9-1-1", "Аптека оптовых цен";

Другие сетевые торговцы:

Линия магазинов " EVA " (до 2 000 грн).