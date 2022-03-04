Об этом говорится в новой ппубликации российского музіканта Андрея Макаревича на странице в Facebook
«Каждый день в результате "спецоперации" гибнут люди - солдаты, гражданские, дети. Но есть ещё одно: каждый день в душах жителей Украины зреет праведная ненависть - какого чёрта эти люди вломились в наш дом, бомбят наши города и сёла, убивают наших близких? Я сейчас не о мифической обкуренной хунте, не о фашистах и бандеровцах - я о каждом жителе Украины. Война кончится, города отстроят. А ненависть останется. Ко всем нам.
Я надеюсь, наш президент учёл это в своём плане?», - написал Макаревич.
Напомним, НАТО будут обсуждать внедрение запрещенной для полетов зоны над Украиной
Переговоры по этому поводу начнутся уже сегодня, 4 марта, сообщает издание Onet. pl со ссылкой на заявление министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса:
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«Министр иностранных дел Испании заявил, что НАТО будет обсуждать возможное введение запрещенной для полетов зоны над Украиной. Обсуждение должно состояться в пятницу во время саммита военного Альянса под руководством США».