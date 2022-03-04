Как сообщает Politeka.net со ссылкой на НБУ на период военного положения будет отменено требование о предоставлении гражданами при перемещении валютных ценностей за пределы Украины подтверждающих документов банков, а именно о снятии наличных с собственных счетов и покупку банковских металлов.

Ранее соответствующие документы физлица должны были предоставлять при перемещении валютных ценностей (наличной украинской и иностранной валюты, банковских металлов) стоимостью более 10 тыс. евро (в эквиваленте).

"В то же время обращаем внимание, что требование декларирования валютных ценностей стоимостью более 10 тыс. евро (в эквиваленте) остается действующим», - подчеркивают в НБУ.

Разрешено украинцам осуществлять операции по перечислению средств в иностранной валюте на счет, созданный для гуманитарной помощи Украины. Напомним, что с 1 марта такая возможность предусмотрена для платежей на спецсчет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Решено разрешить переводы средств (кроме российских и белорусских рублей) со счетов резидентов России или Беларуси и по счетам лиц, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты РФ или РБ на:

- специальный счет Национального банка для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины;

- счета Кабинета Министров, министерств и других государственных органов Украины, в том числе на счет, созданный для гуманитарной помощи Украине;

счета резидентов в банках по операциям по экспорту товаров.