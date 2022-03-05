Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает платформа Опендабот.
Уточняется, что такое решение позволит людям осуществлять платежи в условиях военного времени.
Под разблокировку подпадают счета, сумма долга на которых не превышает 100 тыс. гривен. По оценкам Опендатабота, таких должников большинство.
Если ваш счет еще не разблокировали — обращайтесь в Государственную исполнительную службу. Распоряжение Кабмина будет действовать до приостановления или отмены военного положения.
Напомним, Кабинет Министров одобрил индексацию пенсий с 1 марта, а также повысил выплаты для уязвимых слоев населения.
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Повышение получат более 10 миллионов украинцев. Средний размер повышения 260 грн., наименьший – 100 грн.
Так, с 1 марта индексацию в 14% проведут также для выплат военнослужащим (в среднем +705 грн), пенсий по инвалидности для пострадавших в Чернобыльской катастрофе (+1100 грн) и доплат украинцам в возрасте от 75 лет (+456-570 грн) .
Для тех, чьи пенсии не подпадают под индексацию (ведь были назначены в течение последних трех лет), с 1 марта будет осуществлена ежемесячная доплата 135 грн.
Кроме того, по решению уже сейчас будут проиндексированы так называемые социальные пенсии, которые должны были вырасти в декабре этого года в связи с повышением прожиточного минимума.
Минимальная пенсионная выплата для лиц, имеющих страховой стаж 30/35 лет и лиц с инвалидностью i группы, увеличится до 2 300 грн., а для неработающих лиц с меньшим страховым стажем – до 2 100 гривен.