Согласно постановлению Кабмина от 2 марта, со многих арестованных счетов украинских должников в ближайшее время должна быть снята блокировка.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает платформа Опендабот.

Уточняется, что такое решение позволит людям осуществлять платежи в условиях военного времени.

Под разблокировку подпадают счета, сумма долга на которых не превышает 100 тыс. гривен. По оценкам Опендатабота, таких должников большинство.

Если ваш счет еще не разблокировали — обращайтесь в Государственную исполнительную службу. Распоряжение Кабмина будет действовать до приостановления или отмены военного положения.

Напомним, Кабинет Министров одобрил индексацию пенсий с 1 марта, а также повысил выплаты для уязвимых слоев населения.

Повышение получат более 10 миллионов украинцев. Средний размер повышения 260 грн., наименьший – 100 грн.

Так, с 1 марта индексацию в 14% проведут также для выплат военнослужащим (в среднем +705 грн), пенсий по инвалидности для пострадавших в Чернобыльской катастрофе (+1100 грн) и доплат украинцам в возрасте от 75 лет (+456-570 грн) .

Для тех, чьи пенсии не подпадают под индексацию (ведь были назначены в течение последних трех лет), с 1 марта будет осуществлена ежемесячная доплата 135 грн.

Кроме того, по решению уже сейчас будут проиндексированы так называемые социальные пенсии, которые должны были вырасти в декабре этого года в связи с повышением прожиточного минимума.

Минимальная пенсионная выплата для лиц, имеющих страховой стаж 30/35 лет и лиц с инвалидностью i группы, увеличится до 2 300 грн., а для неработающих лиц с меньшим страховым стажем – до 2 100 гривен.