Новое видео с президентом России Владимиром Путиным появилось субботу, 5 марта, однако пользователи Сети заметили ряд моментов, заподозрив, что видео было смонтировано.

После начала вторжения России в Украину появилась информация, что Путин прячется в бункере на Урале. В частности об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Кроме того, российский диссидент и журналист Александр Подрабинек 3 марта заявил, что вертолеты с президентом России Владимиром Путиным не появляются близ Кремля уже в течение недели, хотя ранее появлялись там четко по графику каждый будний день.

"Вот факт, а объяснить его каждый может самостоятельно", - добавил журналист.

Вероятно, чтобы доказать, что Путин не прячется от людей, и было показано новое видео, но что-то пошло не так. При замедленном просмотре в какой-то момент можно заметить, как рука главы Кремля в какой-то момент прошла сквозь микрофон.

Это может указывать на то, что ролик, в котором Путин якобы сидит за одним столом среди сотрудниц "Аэрофлота", на самом деле смонтированный.

Так, глава страны-агрессора мог физически и не присутствовать на встрече. Его могли снимать отдельно, а потом склеить.

Кроме того, обратили внимание и другие моменты.

Так, микрофон перед Путиным на некоторых кадрах выглядит полупрозрачным, сквозь него просвечивается галстук.

Также непонятно, куда смотрит женщина, якобы сидящая рядом с президентом страны-агрессора.

Также в Сети обратили внимание на отсутствие отражения присутствующих людей в чайнике стоящем рядом с Путиным, тогда каквостальных чайниках отражения есть.

Отметим, потроллил Путина и президент Украины Владимир Зеленский, отодвинув рукой микрофон в конце своего выступления.