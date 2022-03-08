Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Генштаб ВСУ.
Так, сообщается, что Кабинет Министров Украины внес изменения в Постановление от 28 февраля 2022 года № 168 “Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения”, которым исключил ограничения в отношении выплаты военнослужащим срочной службы на период действия военного положения дополнительного вознаграждения 30 000 гривен ежемесячно.
Это постановление было принято во исполнение Указов Президента. Документом предусмотрено, что в условиях военного положения военнослужащим Вооруженных Сил, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки, Главное управление разведки Министерства обороны Украины, Национальная гвардия Украины, Государственная пограничная служба Украины, Управление государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Государственная специальная служба транспорта, лицам рядового и начальствующего состава ГСЧС Украины, Национальная полиция Украины выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн в расчете на месяц», - сообщает Генштаб ВСУ.
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Всем категория военнослужащих, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий по национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 грн в расчете на месяц, пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях.
Семьям наших военнослужащих, погибших в этой войне, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 15 млн грн, которая распределяется равными долями на всех получателей.