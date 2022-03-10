Еще во время учебы в театральном вузе она сыграла Дашу Булавину в фильме Григория Рошаля и Мери Анджапаридзе.

Советская актриса Нина Веселовская умерла 6 марта за день до своего 90-летия. Об этом сообщил Союз кинематографистов России. Причина смерти не называется.

Нина Валентиновна останется в памяти кинематографистов и деятелей театра и кино «интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты и сердечности». Она сопереживала любому горю.

Еще во время учебы в театральном вузе она сыграла Дашу Булавину в фильме Григория Рошаля и Мери Анджапаридзе «Хождение по мукам». Роль младшей из сестер в картине по роману Алексея Толстого принесла ей всесоюзную известность.

Актриса сыграла более чем в 20 фильмах и сериалах, среди которых «Угрюм-река», «Шестое июля», «На исходе лета», «Найди меня, Леня!», «Два года над пропастью» и «Татьянин день».

Напомним, в США в возрасте 57 лет умер один из основателей группы Screaming Trees Марк Ланеган.

Как сообщала Politeka, скончался британский атор и сценарист Стюарт Беван.

Также Politeka писала, ветеран индийского кино Раджеш скончался в Бангалоре.