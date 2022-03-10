Как пишет Politeka.net, Национальный Банк Украины рассказал приятные новости для украинцев. Об этом регулятор сообщил в своем ТГ-канале.

"Международные системы перевода средств поддерживают Украину и ее граждан.

Национальный банк получил информацию о бесплатных услугах для украинцев и отмене платы за переводы в Украину от таких международных систем перевода средств – нерезидентов как Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS и TransferGo", - написано было в сообщении.

Ранее мы сообщали, что НБУ на период военного положения будет отменено требование о предоставлении гражданами при перемещении валютных ценностей за пределы Украины подтверждающих документов банков, а именно о снятии наличных с собственных счетов и покупку банковских металлов.

Ранее соответствующие документы физлица должны были предоставлять при перемещении валютных ценностей (наличной украинской и иностранной валюты, банковских металлов) стоимостью более 10 тыс. евро (в эквиваленте).