Как пишет Politeka.net, Олег Сенцов - известный украинский режиссер, который долгое время находился в российской тюрьме, но его обменяли и уже долгое время звезда находится в Украине. Знаменитость у себя в Фейсбуке решил рассказать, где сейчас находится и рассказал о новых навыках, которые обрел.

"Уже несколько дней нахожусь на передовой, куда наше подразделение было переброшено для усиления направления, где враг постоянно пытается прорваться в Киев. Фигачат по нам крепко, но наша арта бьет еще сильнее и точнее. Научился строить блиндаж и жить в окопе, освоил пулемет и гранатомет, стал оператором NLAW, жду встречи с ордынским танком.

Берегите себя! Слава Украине и ее защитникам! Победа будет за нами!", - написал Сенцов у себя на страничке в Фейсбук.

Фанаты поставили 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Честь", "Береги себя! Береги ребят! Спасибо тебе за все", "Олег, в последний мирный вечер в Киеве я ходил на "Носорог", пораженный этим сильным и честным фильмом. Пусть война скорее закончится победой, чтобы Вы дальше снимали такое украинское кино!", "Героям Слава! Есть ли какие-то потребности в обеспечении?".



