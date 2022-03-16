У злостных нарушителей правил парковки будут изымать автомобили для нужд ВСУ. Решение вступит в действие с 1 апреля в Ужгороде

Об этом сообщают в Департаменте инфраструктуры Ужгородского горсовета, пишет Politeka.net.

Для изъятия автомобилей праворушників Ужгородский городской совет планирует обращаться в Закарпатскую областную военную администрацию и полицию для принятия соответствующих решений.

"Во избежание наказания в виде штрафа, а именно согласно ст. 122 ч. 1 размер штрафа составляет 340,00 грн., ст. 122 ч. 3 штраф составляет 680,00 грн.просим вас соблюдать правила дорожного движения, в частности правила остановки, стоянки и парковки.

Заранее благодарны за понимание и законопослушность» - пока предупреждают гостей и жителей города.

Такие уведомления работники Муниципальной стражи вручают нарушителям. Потом начнут штрафовать, а у особо злостных нарушителей изымать авто на нужды ВСУ.

Добавим, ранее сообщалось, что за последние дни в Ужгород приехали около полумиллиона человек, что очень много для маленького города.

Напомним, по данным Агентства ООН по делам беженцев, более 3 миллионов человек покинули Украину после российского вторжения. Среди них примерно 57 тысяч граждан третьих стран. В ООН отмечают, что люди спасаются от боевых действий и российских бомбардировок, и что количество беженцев будет только расти.