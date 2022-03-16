Об этом сообщают в Департаменте инфраструктуры Ужгородского горсовета, пишет Politeka.net.
Для изъятия автомобилей праворушників Ужгородский городской совет планирует обращаться в Закарпатскую областную военную администрацию и полицию для принятия соответствующих решений.
"Во избежание наказания в виде штрафа, а именно согласно ст. 122 ч. 1 размер штрафа составляет 340,00 грн., ст. 122 ч. 3 штраф составляет 680,00 грн.просим вас соблюдать правила дорожного движения, в частности правила остановки, стоянки и парковки.
Заранее благодарны за понимание и законопослушность» - пока предупреждают гостей и жителей города.
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Такие уведомления работники Муниципальной стражи вручают нарушителям. Потом начнут штрафовать, а у особо злостных нарушителей изымать авто на нужды ВСУ.
Добавим, ранее сообщалось, что за последние дни в Ужгород приехали около полумиллиона человек, что очень много для маленького города.
Напомним, по данным Агентства ООН по делам беженцев, более 3 миллионов человек покинули Украину после российского вторжения. Среди них примерно 57 тысяч граждан третьих стран. В ООН отмечают, что люди спасаются от боевых действий и российских бомбардировок, и что количество беженцев будет только расти.