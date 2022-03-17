Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает о появлении в Сети ложной информации относительно быстрого усыновлении детей-сирот.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в сообщении ЦПД.

Так, в соцсетях распространяется фото и видео спасенных сирот. Эти материалы сопровождаются призывом "быстро усыновить" и о готовности властей Украины передавать детей-сирот в "добрые руки".

"Предостерегаем: это-фейк! Он рассчитан сделать из тех, кто готов взять ребенка, в лучшем случае - жертву мошенников, в худшем – нарушителями украинского законодательства. Ведь торговля, передача или получение ребенка подпадают под действие ст. 146 Уголовного кодекса Украины и наказываются лишением свободы на срок от 5 до 12 лет! Украина не "раздает" детей-сирот!",- сообщают в ЦПД.

Подчеркивается, что если будет нужна любая помощь, об этом сообщат официально.

Сейчас в Украине действует упрощенная процедура, но не усыновление, а опеки или взятие под патронат.

Процедуры усыновления, опеки или патронатного воспитания являются длительными. Самой простой является процедура патроната, но и она требует по меньшей мере 7 документов и прохождения спецобучения.

Добавим, что дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки – это, вероятно, одна из наиболее уязвимых категорий граждан, тем более во время войны. По словам Министра социальной политики Марины Лазебной, сейчас для них и лиц, которые их сопровождают, упростили процедуру выезда за границу.

Соответственно, эвакуация детей из городов, где ведутся бои, происходит как на запад нашей страны, так и в государства Европейского Союза.