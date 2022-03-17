Так, по словам Гетманцева, в период войны чрезвычайно важна адаптация налогового законодательства к новым реалиям, а также финансовая защита и поддержка представителей бизнеса, потребителей, военных и других категорий лиц, которые в этом нуждаются.
Так, предприятия смогут оплачивать единый налог, как сейчас это могут делать ФОПы (на период военного/чрезвычайного положения). Для реализации этой нормы были внесены такие изменения:
- повышаются лимиты доходов для использования единого налога с 10 млн. до 10 млрд. гривен
- налог с оборота устанавливается на уровне 2%
- снимается ограничение относительно количества работников и виды деятельности (исключением является деятельность, связанная с подакцизными товарами, игровым бизнесом, обменом иностранных валют, добычей и реализацией полезных ископаемых)
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плательщиками могут быть, как юридические лица, так и физические – предприниматели