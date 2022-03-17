Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев озвучил налоговые инновации, введенные в Украине

Так, по словам Гетманцева, в период войны чрезвычайно важна адаптация налогового законодательства к новым реалиям, а также финансовая защита и поддержка представителей бизнеса, потребителей, военных и других категорий лиц, которые в этом нуждаются.

Так, предприятия смогут оплачивать единый налог, как сейчас это могут делать ФОПы (на период военного/чрезвычайного положения). Для реализации этой нормы были внесены такие изменения:

- повышаются лимиты доходов для использования единого налога с 10 млн. до 10 млрд. гривен

- налог с оборота устанавливается на уровне 2%

- снимается ограничение относительно количества работников и виды деятельности (исключением является деятельность, связанная с подакцизными товарами, игровым бизнесом, обменом иностранных валют, добычей и реализацией полезных ископаемых)

плательщиками могут быть, как юридические лица, так и физические – предприниматели