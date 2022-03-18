В Украине в целях стимулирования экономики будет введено льготное кредитование для предпринимателей под 0% на время военного положения, масштабная дерегуляция, а также гарантирование 100% вкладов граждан.

Об этом, как пишет Politeka.net, в своем новом обращении к украинцам заявил президент Владимир Зеленский.

«Поручил найти такую законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в украинских банках. Не часть, как сейчас, как обычно, а полностью. Весь депозит. В любом банке нашего государства. Чтобы люди не потеряли деньги и не боялись этого ни при каких обстоятельствах», – заявил Владимир Зеленский.

Президент ожидает, что Верховная Рада поддержит такую инициативу.

Также Зеленский уточнил, что правительство уже подготовило решение о расширении возможностей кредитования для предпринимателей на базе программы «5-7-9%».

«Любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения плюс 1 месяц после войны. Дальше будет минимальная ставка – 5%. Общий объем кредита может быть до 60 миллионов гривен», – уточнил Зеленский.

Добавим, ранее в Минэкономики анонсировали, что стоимость дизельного топлива составит максимум 39,96 гривны за литр, бензина - 35,76 гривны за литр.

Таким образом с пятницы, 18 марта, цены на топливо в Украине снизятся на 5-7 гривен за литр.