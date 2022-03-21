Таким образом военнослужащие, в частности офицеры, демонстрируют свое нежелание участвовать в военных действиях против Украины, пишет Politeka.net со ссылкой на источники в Минобороны Украины.

Как известно, угроза наступления из Беларуси на волынском направлении сохраняется на высоком уровне. Об этом ранее сообщили в Генштабе ВСУ, подчеркнув, что силы обороны Украины готовы к отпору.

В то же время данные разведки гласили о том, что Беларусь вступит в войну с Украиной на стороне России в течение ближайших 1-2 дней.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предупредил, что что украинские защитники будут уничтожать всех солдат армии Беларуси, пересекающих границу с Украиной.

"Если хотя бы один белорусский солдат пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен. Белорусскому народу это точно не нужно. Это нужно только Путину. Президент РФ принуждает Александра Лукашенко принять решение о вторжении белорусской армии, но тот понимает, что это будет крахом для Беларуси", - заявил Данилов добавив, что Россия уже использует территорию Беларуси для поддержки своей агрессии против Украины, но хочет втянуть белорусов в войну еще больше.

Многие военные Беларуси, понимая, что в Украине их ждет только смерть, уже ищут возможности сдаться в плен. Об этом в эфире телеканалов заявила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.

«Они уже видят, что здесь происходит. У них понемногу разрушается миф о непобедимой российской армии, и они уже начинают отдавать себе отчет, что на самом деле исполнение такого приказа ㅡ это совершение военного преступления», — объяснила Маляр.

Она заявила, что от белорусских военнослужащих есть запрос на информацию, как сдаться в плен, когда начнутся активные действия. Минобороны пытается донести эту информацию «разными информационными путями».

Тем временем в телеграм-каналах распространяются кадры из белорусского Гомеля, на которых, как утверждаются запечатлены машины, в которых перевозят раненых оккупантов.

Согласно украинским разведданным из Гомеля в РФ уже вывезли более 2500 трупов россиян.