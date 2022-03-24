В оккупированном Мелитополе принудительно склоняют педагогов с первого апреля начать учебный процесс на русском языке, мешают также преподавателям получить зарплату в гривнах и блокируют авто с деньгами. Об этом сообщил глава Мелитополя Иван Федоров на своей странице в социальной сети Фейсбук.
«С центральными органами власти продолжаем запросы в органы Российской Федерации с требованием открытия гуманитарного коридора в Мелитополь. В связи с оккупацией, город стоит на пороге гуманитарной катастрофы.
Российские военные принудительно склоняют мелитопольских педагогов с 1 апреля начать учебный процесс на русском языке. Казначейская служба Мелитополя разблокировала платежи, чтобы в ближайшее время представители образования получили зарплаты за март.
«Оккупанты строят свою военную базу на территории авиагородка в нашем городе. С нее они выпускают ракеты по другим городам Украины. Каждый день запугивают мелитопольцев: похищают активистов, проводят обыски в частных домах, грабят предпринимателей.
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Также оккупанты не дают обеспечить город наличными. Мы работаем над тем, чтобы в некоторых продуктовых магазинах можно было рассчитаться картой» - говорится в сообщении.
Напомним, авиация оккупантов резко нарастила количество обстрелов.
Также Politeka.net писала, что российские захватчики нанесли новый удар по Киеву.
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