В оккупированном Мелитополе принудительно склоняют педагогов с первого апреля начать учебный процесс на русском языке, мешают также преподавателям получить зарплату в гривнах и блокируют авто с деньгами. Об этом сообщил глава Мелитополя Иван Федоров на своей странице в социальной сети Фейсбук.

«С центральными органами власти продолжаем запросы в органы Российской Федерации с требованием открытия гуманитарного коридора в Мелитополь. В связи с оккупацией, город стоит на пороге гуманитарной катастрофы.

Российские военные принудительно склоняют мелитопольских педагогов с 1 апреля начать учебный процесс на русском языке. Казначейская служба Мелитополя разблокировала платежи, чтобы в ближайшее время представители образования получили зарплаты за март.

«Оккупанты строят свою военную базу на территории авиагородка в нашем городе. С нее они выпускают ракеты по другим городам Украины. Каждый день запугивают мелитопольцев: похищают активистов, проводят обыски в частных домах, грабят предпринимателей.

Также оккупанты не дают обеспечить город наличными. Мы работаем над тем, чтобы в некоторых продуктовых магазинах можно было рассчитаться картой» - говорится в сообщении.