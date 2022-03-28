Как пишет Politeka.net, стало известно, что TacticMedAid запустили приложение, чтобы помочь украинцам обучиться давать первую домедицинскую помощь. Об этом сообщили в тг-канале "Оперативный ВСУ".
"Приложение TacticMedAid учит военных и гражданское население оказывать первую домедицинскую помощь пострадавшим во время войны. Использовать приложение можно без интернета
TacticMedAid имеет два направления:
Гражданский
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Военный
Часть военных содержит объяснения алгоритмов действий при различных распространенных видах травм и ранений в условиях боевых действий", - было написано в сообщении.
Также была дана ссылка, по которой можно скачать приложение. Ее можно увидеть в сообщении ниже.