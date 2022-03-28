Как пишет Politeka.net, российские войска на временно оккупированных территориях принудительно вывозят людей из Украины. Известно уже о 40 тысячах человек, которые столкнулись с такой практикой.

"Уже почти 40 тысяч украинцев оказались на чужбине – из временно оккупированных и заблокированных городов Украины российские военные массово вывозят их за границу – на территорию России.

Вам готовы помочь!

Рекомендуем соотечественникам, которые стали жертвами незаконных действий российского режима и желают вернуться в Украину, сообщить свои данные ближайшему посольству Украины в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда", - сообщили в министерстве и опубликовали контакты на фотографии.

Популярные статьи сейчас

"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем

Ракетных ударов станет больше: в МВД сообщили, как враг меняет стратегию, к чему готовиться

Мощный взрыв прогремел в Киеве: появились подробности с места и фото

Авиация ВСУ наносит мощные удары по позициям оккупантов: новая сводка Генштаба

РФ выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины: "Долетели только восемь"
Показать еще