Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий дало совет украинцам, который принудительно вывозят в Россию, как действовать дальше.

Как пишет Politeka.net, российские войска на временно оккупированных территориях принудительно вывозят людей из Украины. Известно уже о 40 тысячах человек, которые столкнулись с такой практикой.

"Уже почти 40 тысяч украинцев оказались на чужбине – из временно оккупированных и заблокированных городов Украины российские военные массово вывозят их за границу – на территорию России.

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Рекомендуем соотечественникам, которые стали жертвами незаконных действий российского режима и желают вернуться в Украину, сообщить свои данные ближайшему посольству Украины в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда", - сообщили в министерстве и опубликовали контакты на фотографии.