Денисова подчеркнула, что такие действия являются очередным военным преступлением и преступлением против человечности.

Сразу 5 автобусов попали под прицельный огонь врага, когда пытались проехать в окруженный город, чтобы эвакуировать людей. Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Российские боевики расстреляли колонну волонтеров под Черниговом. В результате обстрела один человек погиб, четверо тяжело ранены. Одному из бусов удалось вырваться на пробитых шинах. Водитель ранен, его доставили в больницу.

«Рашисты не дают малейшей возможности вывезти мирное население из блокированного Чернигова, фактически держа десятки тысяч людей как заложников, без еды, воды, тепла. В то же время каждый день прицельно подвергая обстрелам жилые кварталы из тяжелой артиллерии» - сказано в сообщении.

Денисова подчеркнула, что такие действия являются очередным военным преступлением и преступлением против человечности согласно статьям 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда.

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