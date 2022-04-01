Как пишет Politeka.net, украинцы уже 37-е сутки защищают свою землю от российских оккупантов. За это время удалось не только остановить нападение, но и пойти в контрнаступление по ряду направлений. Самая сложная ситуация остается в Мариуполе, где город взят в окружение. Мэр города Вадим Бойченко рассказал, сколько нужно денег для восстановления города. Заявление было опубликовано на страничке горсовета в телеграм.

"Не менее 10 млрд долларов понадобится для возобновления инфраструктуры Мариуполя. Это предварительная минимальная оценка, которая будет уточнена в процессе фиксации разрушений, причиненных агрессией РФ. Для этого Мариупольский городской совет создал специальную депутатскую комиссию.

"Каждое преступление, каждое убийство и разрушение, причиненное агрессором, должно быть зафиксировано и передано в международный суд. Военные преступники должны понести наказание. Сейчас мы работаем в тесном взаимодействии с Правительством и Донецкой военно-гражданской администрацией, чтобы после войны добиться от России не только репараций на полное восстановление нашего любимого Мариуполя, но и больших выплат всем мариупольцам за причиненные страдания и ущерб", – отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко", - было написано в публикации.