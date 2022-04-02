Фотожурналиста Макса Левина нашли мертвым — документалист исчез на линии фронта под Киевом почти три недели назад.

У него остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и пожилые родители, соощают в издании LB.ua, в котором он работал.

Согласно сообщению, полиция нашла фотографа и документалиста Макса Левина мертвым 1 апреля в районе села Гута Межигорская в Киевской области.

Максим отправился в Гуту 13 марта в сопровождении Алексея Чернышева, военнослужащего и в прошлом фотографа, отправились в Гуту Межигорске 13 марта документировать последствия российской агрессии.

Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с ними исчезла.

Позже стало известно, что в районе, где Макс собирался работать, начались боевые действия.

Местонахождение и судьба Алексея Чернышева до сих пор неизвестны.

Более 10 лет Максим работал в редакции LB.ua, а также сотрудничал с агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Его фото публиковали Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Корреспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радио Свобода (RFE/RL ).

Большинство его документальных проектов связано с войной в Украине. "Каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну", – объяснял журналист.

Макс Левин был одним из журналистов, которым удалось вырваться из Иловайского котла в августе 2014-го.

"Друзья, мы не можем поверить, что мы живы. Сегодня я (LB.ua), Маркиян Лысейко (Укринформ), Иван Любишь-Кирдей, Георгий Тихий (Немецкое ТВ ARD) вырвались из окружения в Иловайске - пережили второй день рождения", - сообщил тогда Максим Левин.

У Макса Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и пожилые родители.

Напомним, на Киевщине оккупанты расстреляли авто с женщиной и ребенком.