Как пишет Politeka.net, украинцы уже 39-е сутки воют против российских оккупационных войск. За это время удалось врага не только остановить, но и отбросить назад по ряду направлений. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал, зачем оккупанты возили за собой крематории.
"Российские солдаты заходили в Украину с военным оркестром и колоннами Росгвардии. Но за ними всегда следовали мобильные крематории. Зачем брать крематории, если не веришь в сопротивление? Теперь понятно – чтобы скрыть военные преступления. Это не ошибка исполнителя. Это спланированный геноцид", - написал Подоляк.
Напомним, оккупанты атаковали автобусы, вывозившие пациентов обстрелянной ими больницы
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