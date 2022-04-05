Россия начала скрытую мобилизацию и пытается привлечь представителей военных учебных заведений к войне в Украине, чтобы компенсировать потери. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что мероприятия скрытой мобилизации с целью комплектования подразделений, которые понесли потери на территории Украины, проводятся в западном военном округе российской федерации.
Кроме того, командование Вооруженных сил Российской Федерации пытается пополнить потери личного состава за счет привлечения представителей военных учебных заведений. В Читинском суворовском военном училище министерства внутренних дел россии проведен письменный опрос преподавательского состава о готовности принять участие в “специальной операции” за пределами российской федерации. Значительная часть преподавателей отказались от возможного привлечения к “выполнению задач и готовы к увольнению с военной службы.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Штурм россиян на Луганщине провалился: появились подробности
Бои значительно ослабеют на этой неделе: обнародованы новые данные разведки Британии
«Вместо цветочных клумб – могилы»: появились новые кадры с улиц освобожденного Ирпеня
"Планы Кремля сломаны": Резников сообщил об отступающих оккупантах и где сейчас самые тяжелые бои
Напомним, по данным Генштаба ВСУ общие боевые потери оккупантов по состоянию на 5 апреля ориентировочно составили 18 500 человек личного состава.
Напомним, десантники эффектно уничтожили оккупантов, видео: Три танка и топливозаправщик
Как сообщала Politeka, в НАТО сообщили о новых захватнических планах России: "в ближайшие недели..."
Также Politeka писала, что украинские силы обороны восстановили контроль над участком границы: "оккупанты долго будут помнить"