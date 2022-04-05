Россия начала скрытую мобилизацию и пытается привлечь представителей военных учебных заведений к войне в Украине, чтобы компенсировать потери. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что мероприятия скрытой мобилизации с целью комплектования подразделений, которые понесли потери на территории Украины, проводятся в западном военном округе российской федерации.

Кроме того, командование Вооруженных сил Российской Федерации пытается пополнить потери личного состава за счет привлечения представителей военных учебных заведений. В Читинском суворовском военном училище министерства внутренних дел россии проведен письменный опрос преподавательского состава о готовности принять участие в “специальной операции” за пределами российской федерации. Значительная часть преподавателей отказались от возможного привлечения к “выполнению задач и готовы к увольнению с военной службы.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ общие боевые потери оккупантов по состоянию на 5 апреля ориентировочно составили 18 500 человек личного состава.

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