О том, почему для Украины крайне важно, что эти города смогли выстоять, рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. 6 апреля он прибыл в Чернигов с визитом. По его словам, он хотел поддержать и поблагодарить жителей города.

«Надо донести до мира правду. Всегда важна эмоциональная правда, которую ты видишь и передаешь лично…Чернигов сделал очень важную вещь: если бы россияне прошли Чернигов, они бы перерезали дороги, которые грубо говоря ведут со Львова на Донецк. И все – конец. Чернигов и Суммы фактически спасли Украину от разрезания на части. И Киев спасли», - рассказал Арестович.

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Он также прокомментировал заявления российской стороны о том, что они якобы специально отошли на некоторых направлениях, чтобы «создать условия для переговоров».

«Брехня! Им нанесли физическое поражение – и тогда они свалили. Какой там отошли? Поубивали всех – да и все. Они понесли конкретное военное поражение с очень высокими потерями, достигающими больше 40%. О добровольном отходе речь не шла», - уверенно заявил советник главы ОП.

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Напомним, Арестович рассказал об угрозе из Приднестровья.

Как сообщала Politeka, племянник Арестовича оказался под оккупацией, спасая больных, подробности.

Также Politeka писала, что Арестович рассказал о планах оккупантов.