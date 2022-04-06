В Мариуполе в ходе бомбардировки детской больницы российской авиацией заживо сгорели почти 50 человек. Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко. По его словам, это лишь один из примеров зверств оккупантов в городе. Также он отметил, что по предварительным оценкам около 5 тысяч мирных мариупольцев погибли от рук россиян в заблокированном городе.

"Только по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибли 5 тысяч человек, из которых примерно 210 – дети. Российские террористические войска сбросили несколько сверхмощных бомб на детскую больницу, уничтожили один из корпусов городской больницы №1. Заживо сгорели почти 50 человек. Разбомбили драматический театр, где в то время от обстрелов скрывались более 900 человек. Это лишь несколько примеров целенаправленного уничтожения мирного населения Мариуполя", - рассказал Вадим Бойченко.

Как известно, уже более месяца оккупанты держат в облоге Мариуполь, в котором остаются около 150 тысяч людей. Мирные жители остались в жутких условиях, которые стали настоящей гуманитарной катастрофой – нет ни еды, ни воды, ни связи, ни коммуникаций. Город практически стирают с лица земли.

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