Пары от взрыва цистерны с 4 тоннами азотной кислоты распространились в районе позиций россиян.

Девятого апреля возле Рубежного оккупанты снова попали в цистерну с азотной кислотой, однако опасное испарение пошло в сторону самих оккупантов. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на странице в Телеграм-канале и странице в Фейсбук.

Пары от взрыва цистерны с 4 тоннами азотной кислоты распространились в районе позиций россиян под Кудряшевкой и Варваровкой. Угрозы для жизни населения нет.

«Рыжий пес пошел гонять орков. Цитата наших защитников (вместо гонять было другое слово))). Ветер в сторону решки‼️» - пишет Гайдай в фейсбуке.

Он добавил, что воевать россияне не умеют – не рассчитали даже направление ветра.

«Облако распространилось в сторону их позиций вблизи Кудряшевки и Варваровки. Также в течение дня в результате обстрела Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Золотого повреждено 11 объектов, среди которых 4 дома, промышленный склад, спортивная инфраструктура».

«Вновь химическая атака… Возле Рубежного орки снова попали в цистерну с азотной кислотой… Срочно! Не выходите из укрытий! Если Вы в помещении – закройте двери и окна!

Действие на человека: азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые» - информирует граждан Гайдай.

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