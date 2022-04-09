Девятого апреля возле Рубежного оккупанты снова попали в цистерну с азотной кислотой, однако опасное испарение пошло в сторону самих оккупантов. Об этом сообщает глава Луганской ОВА
Пары от взрыва цистерны с 4 тоннами азотной кислоты распространились в районе позиций россиян под Кудряшевкой и Варваровкой. Угрозы для жизни населения нет.
«Рыжий пес пошел гонять орков. Цитата наших защитников (вместо гонять было другое слово))). Ветер в сторону решки‼️» - пишет Гайдай в фейсбуке.
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Он добавил, что воевать россияне не умеют – не рассчитали даже направление ветра.
«Облако распространилось в сторону их позиций вблизи Кудряшевки и Варваровки. Также в течение дня в результате обстрела Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Золотого повреждено 11 объектов, среди которых 4 дома, промышленный склад, спортивная инфраструктура».
«Вновь химическая атака… Возле Рубежного орки снова попали в цистерну с азотной кислотой… Срочно! Не выходите из укрытий! Если Вы в помещении – закройте двери и окна!
Действие на человека: азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые» - информирует граждан Гайдай.
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