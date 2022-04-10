Директор Соломенского рынка в Киеве Иван Лисовой продолжает помогать украинцам продуктами и с органзацией эвакуации.
Об этом Иван Лисовой проинформировал на своей странице в Фейсбуке 10 апреля.
"Мы вчера таки доехали в до сел Иванковского района: Ладыжичи, Сукачи и Приборск, до которых не успели доехать днем ранее из-за неприятных происшествий.
Спасибо Ярослав Федоренко за предоставленный хлеб для местных жителей, Гуманитарному штабу в лице советника-Уполномоченного президента Украины - Ляховича А. И. и руководителю ОО Академия развития гражданского общества Андрей Самолетов за продукты питания.
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Также удалось эвакуировать 18 человек с инвалидностью до границы с Польшей. Наш водитель-профессионал Сергей Клименко уже вечером доставил людей в пункт назначения.
Также спасибо своим друзьям Светлана Тарнавская и Богдан Тарнавский за то, что занимаются переселенцами и приезжают не с пустыми руками! Сегодня отгрузили им гуманитарную помощь для семей с маленькими детками.
Работаем дальше", - написал Лисовой.
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