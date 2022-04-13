В новом брифинге Лещенко занялся опровержением очередных фейков, которые пытается активно разогнать по социальным сетям рф. В частности, уже известно, россия встретила новости о задержании Виктора Медведчука с заявлениями о том, что фото может быть фейком.

На брифинге советник главы ОПУ Сергей Лещенко, рассказал, такую же методику рф использует относительно своих военных преступлений с целью вызвать сомнения в правдивости сообщений. Также стало известно, что сценарий о создании фейковых народных республик в западных областях Украины начали разрабатывать еще летом 2021 года.

Еще один фейк – о приказе Зеленского атаковать Белгородскую область. О нем рассказал Лещенко и заявил, что на видео фигурировало подразделение МВД "Торнадо", которое в Украине расформировали в 2015 году. Лещенко отметил, что в рф плохо стараются, о чем свидетельствует низкое качество подготовки фейков.

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В частности, ликвидирован передвижной пункт управления с руководящим составом 4-й батальонной тактической группы (оперативного подчинения) 201-й военной базы Центрального военного округа вс рф.

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