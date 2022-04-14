Около 500 боеприпасов саперы уничтожили за сутки.

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают очищать территорию Киевской области от боеприпасов. Подробности сообщает прессслужба ГСЧС.

Только за сутки саперы уничтожили около 500 боеприпасов.

Снаряды и мины выявляют во дворах частных жилых домов, вдоль дорог, на открытых участках и объектах инфраструктуры.

20 пиротехнических расчетов ГСЧС очищают территорию в Бучанском, Броварском и Бориспольском районах.

Напомним, на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям заработала интерактивная карта с местами обнаружения взрывоопасных предметов и опасных участков.

Сообщается, что отныне на сайте ГСЧС можно ежедневно отслеживать динамику работ по разминированию по регионам: количество выездов, площадь разминированных территорий и количество разминированных взрывоопасных предметов и степень угрозы от них.

Напомним, метро в Киеве заработает по-новому с 15 апреля: что изменится

Также сообщалось, что дома в Украине после войны будут строить по новым правилам.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупант в разговоре с женой озвучил распоряжение Путина: сравнять украинские города с землей.