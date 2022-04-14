Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают очищать территорию Киевской области от боеприпасов. Подробности сообщает прессслужба ГСЧС.
Только за сутки саперы уничтожили около 500 боеприпасов.
Снаряды и мины выявляют во дворах частных жилых домов, вдоль дорог, на открытых участках и объектах инфраструктуры.
20 пиротехнических расчетов ГСЧС очищают территорию в Бучанском, Броварском и Бориспольском районах.
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Напомним, на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям заработала интерактивная карта с местами обнаружения взрывоопасных предметов и опасных участков.
Сообщается, что отныне на сайте ГСЧС можно ежедневно отслеживать динамику работ по разминированию по регионам: количество выездов, площадь разминированных территорий и количество разминированных взрывоопасных предметов и степень угрозы от них.
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Также сообщалось, что дома в Украине после войны будут строить по новым правилам.
Кроме того Politeka.net писала, что оккупант в разговоре с женой озвучил распоряжение Путина: сравнять украинские города с землей.