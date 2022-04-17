Утром в воскресенье 17 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по объектам инфраструктуры в Броварах. Об этом сообщил мэр Игорь Сапожко.

"Прошу сохранять спокойствие. Возможны перебои с электроэнергией и водоснабжением. Все службы работают в усиленном режиме... Наши коммунальные службы и службы, которые занимаются инфраструктурой сделают все возможное, чтобы сегодня восстановить все жизнеобеспечивающие инфраструктурные объекты», - сказал мэр.

"Еще раз повторяю, и обращаюсь к вам. Война продолжаются. Ненужно бежать с телефоном и снимать видосики, обращаться к людям, снимать себя на фоне определенных вещей. Поэтому просьба: сохранять спокойствие, не забывать о том, что идет война», - обратился Сапожко к жителям общины.

Информации о пострадавших нет.

Добавим, ночью и утром в Киеве взрывов не было, работала противовоздушная оборона. Об этом сообщил в телемарафоне заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Напомним, в Киев вернулся Британский спецназ: уже возобновили активную подготовку военных Украины

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