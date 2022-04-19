Госдепартамент США рассматривает возможность объявить Россию государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает
По словам высокопоставленного представителя администрации, представители Госдепартамента США изучают возможность привлечения рф к ответственности за войну в Украине. Также рф могут объявить государством, поддерживающим терроризм.
«Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон», — заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс в эфире CNN.
Известно, что на данный момент в США странами, которые спонсируют терроризм считаются: Северная Корея, Иран, Куба и Сирия.
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Согласно определению Госдепа, государство-спонсор терроризма – это страна, которая неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма.
Также мы писали, в городе Николаев вечером в понедельник, 18 апреля, прогремело несколько взрывов. Как выяснили спасатели, в результате российского артиллерийского обстрела загорелись жилой дом и складское помещение магазина.
Детали сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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