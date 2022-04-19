Известно, что на данный момент в США странами, которые спонсируют терроризм считаются: Северная Корея, Иран, Куба и Сирия.

Госдепартамент США рассматривает возможность объявить Россию государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США.

По словам высокопоставленного представителя администрации, представители Госдепартамента США изучают возможность привлечения рф к ответственности за войну в Украине. Также рф могут объявить государством, поддерживающим терроризм.

«Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон», — заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс в эфире CNN.

Известно, что на данный момент в США странами, которые спонсируют терроризм считаются: Северная Корея, Иран, Куба и Сирия.

Согласно определению Госдепа, государство-спонсор терроризма – это страна, которая неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма.

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