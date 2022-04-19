С начала нападения на Украину Лукашенко нагло врет и всеми силами оказывает поддержку России в войне.

Он является со-агрессором, представляя аэродромы, полигоны для размещения ракетных комплексов, а белорусские военные машины перевозят технику, которая убивают мирных жителей в Украине. И не только украинцев, но и белорусов.

Тем временем в Украине продолжают находиться более 18 тысяч белорусских граждан. Некоторые с первых дней помогают спасать жизни мирным жителям и тяжело раненым военнослужащим.

В клинической больнице "Феофания" белорусский врач Максим Павловский вместе с украинскими медиками провел сложнейшую операцию на открытом сердце военнослужащему ВСУ, получившему проникающее ранение грудной клетки с застреванием пули в задней стенке сердца.

"Когда это все началось, была возможность ухеать в Польшу - там предлолгали нормальный контракт, но принципиальной моей позицией было остаться и быть рядом с украинцами и оказывать помощь", - заявил он.

Марина Белоцероковская, клинический онколог, практически без сна и отдыха, продолжает лечить в Одессе больных украинцев:

"Меня заставил уехать только тот факт, если бы Россия пришла сюда. Это было бы полное отсутствие перспектив".

Станислав Соловей для режима Лукашенко стал неугодным - с тех пор спасает жизни украинским женщинам, проводя плановые и срочные операции. С начала войны изучил военно-полевую хирургию:

"У нас общий враг. Для меня это единый режим, который оккупировал мою землю и сейчас нападает на Украину. Если я могу здесь полезен... И пока над Одессой украинский флаг - мы остаемся и будем помогать"

Эти люди сделали свой выбор, имеют четкую позицию и также противостоят российской агрессии и с Украиной будут до победы.

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