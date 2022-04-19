В Украине могут продлить сроки военного положение, Зеленский внес в Верховную Раду законопроект.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О продлении срока действия военного положения в Украине". Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Президент внес в парламент этот проект закона 19 апреля. Документ передан на рассмотрение руководству ВР. Текст законопроекта №7300 еще не опубликован. Предыдущие два указа Зеленского о военном положении охватывали периоды в 30 дней.

Как известно, 24 февраля президент Владимир Зеленский ввел военное положение в связи с началом полномасштабного вторжения России в Украину. 14 марта Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения в Украине. 15 марта Верховная Рада утвердила указ президента о продлении срока действия военного положения в Украине с 26 марта еще на 30 суток – до 25 апреля.

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