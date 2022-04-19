До этого у СБУ была информация о возможной бомбежке, в сети был представлен перехваченный разговор одного из оккупантов.

Российские оккупанты сбросили мощную бомбу на больницу в районе Азовстали, в которой скрывались мирные жители и дети. Об этом сегодня, 19-го апреля, в Facebook сообщил бизнесмен Сергей Тарута.

Очевидцы подтверждают мощный взрыв в Мариуполе, который было слышно за 100 км от города.

«Российские фашисты сбросили мощную бомбу на больницу в районе "Азовстали". По моей информации, под завалами там около 300 человек – среди них дети. В уцелевшей части больницы были ранены защитники и прятались мариупольцы с детьми. Потому что в уничтоженном городе прятаться больше негде!!» - сообщает Тарута.

Он рассказывает, что до этого у СБУ была информация о возможной бомбежке, в сети был представлен перехваченный разговор одного из российских орков, в котором говорилось, что на «Азовсталь» будут сбрасывать трехтонные бомбы.

После этого советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опроверг информацию бизнесмена Таруты о том, что в больнице из-за попадания бомбы под завалами 300 человек.

"Мариуполь, в частности зона Азовстали под плотной бомбардировкой сверхтяжелых бомб. Но в зоне вокруг Азовстали уже давно никто не скрывается, особенно в разрушенном до этого здании больницы".

Также стало известно, на Изюмском направлении враг применил снаряды с запрещенным химическим веществом.

"Прошла информация по определенным источникам, о том, что на Изюмском направлении враг применил снаряды с запрещенным химическим веществом. Но для неприятеля нет никаких ограничений. Такова информация от бойцов, которые после обстрела обладали определенными признаками химического воздействия. Были рвотные рефлексы, даже кровью, кто-то был в головокружении, кто получил ожоги лица", - сообщил Корсунов.

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