Командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волина призвал Украину, США, Турцию и Британию спасти остатки сил ВСУ в «Азовстале». Об этом он рассказал в специальном обращении, представленном на странице в Фейсбуке.
«Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались считанные дни или часы», – заявил Волина.
По его словам, на заводе уже более 500 раненых и сотни мирных жителей, маленькие дети и женщины. Он просит организовать им эвакуацию в третьи страны.
«Мы обращаемся к мировым лидерам помочь нам. Мы обращаемся с просьбой применить к нам процедуру экстракции и вывезти нас на территорию третьего государства. Группировка противника в десятки раз преувеличивает нас. Они имеют господство в воздухе, в артиллерии, в действующих на суше, в технике и танках группировках. Мы ведем оборону на одном объекте, на заводе, где находятся военные Мариупольского гарнизона и гражданские лица, попавшие в ловушку войны», - сказал он.
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До 75%: бригада, которую Путин хвалил за "героизм и отвагу", понесла сокрушительные потери
За минувшие сутки сразу два беспилотника оккупантов были уничтожены нашими защитниками. Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Против техники врага эффективно сработали зенитно-ракетные комплексы Stinger и Starstreak.
"За минувшие сутки подразделениями противовоздушной обороны сбиты два российских беспилотных летательных аппарата разных типов", – говорится в сообщении.
Напомним, бригада, которую Путин хвалил за "героизм и отвагу", понесла сокрушительные потери.
Как сообщала Politeka, в Берлине подожгли машины участников позорного автопробега в поддержку россии.
Также Politeka писала, что у оккупанта забрали намородеренное и вернули маленькой хозяйке.