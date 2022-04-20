На заводе уже более 500 раненых и сотни мирных жителей, маленькие дети и женщины.

Командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волина призвал Украину, США, Турцию и Британию спасти остатки сил ВСУ в «Азовстале». Об этом он рассказал в специальном обращении, представленном на странице в Фейсбуке.

«Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались считанные дни или часы», – заявил Волина.

По его словам, на заводе уже более 500 раненых и сотни мирных жителей, маленькие дети и женщины. Он просит организовать им эвакуацию в третьи страны.

«Мы обращаемся к мировым лидерам помочь нам. Мы обращаемся с просьбой применить к нам процедуру экстракции и вывезти нас на территорию третьего государства. Группировка противника в десятки раз преувеличивает нас. Они имеют господство в воздухе, в артиллерии, в действующих на суше, в технике и танках группировках. Мы ведем оборону на одном объекте, на заводе, где находятся военные Мариупольского гарнизона и гражданские лица, попавшие в ловушку войны», - сказал он.

За минувшие сутки сразу два беспилотника оккупантов были уничтожены нашими защитниками. Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Против техники врага эффективно сработали зенитно-ракетные комплексы Stinger и Starstreak.

"За минувшие сутки подразделениями противовоздушной обороны сбиты два российских беспилотных летательных аппарата разных типов", – говорится в сообщении.

Напомним, бригада, которую Путин хвалил за "героизм и отвагу", понесла сокрушительные потери.

Как сообщала Politeka, в Берлине подожгли машины участников позорного автопробега в поддержку россии.

Также Politeka писала, что у оккупанта забрали намородеренное и вернули маленькой хозяйке.